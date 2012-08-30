Oya Baydar Pekin Kitap Fuarı'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve yazarlar, yayıncılar, telif ajansları, dağıtımcılar ile kitapçıların buluşma noktası olan Uluslararası Pekin Kitap Fuarı'na katılıyor.

2 Eylül'e kadar devam edecek fuarda, ''Turkey Book Market'' isimli bir de panel düzenlenecek. Panelin moderatörlüğünü Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Onur Bilge Kula'nın yapacak ve Ulusal Komite Koordinatörü Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Gözüm, yazar Metin Celal ve yazar Oya Baydar da panelist olarak konuşma yapacak.

Ayrıca 2013'te gerçekleştirilecek İstanbul Kitap Fuarı'na Çin'in, 2014'te düzenlenecek Uluslararası Pekin Kitap Fuarı'na ise Türkiye'nin ''Onur Konuğu Ülke'' olarak katılması için ilk resmî görüşmelerin adımı atılacak ve ilgili bakanlık, fuar yönetimi ve Pekin Yayıncılar Birliği Başkanı'yla da görüşmeler yapılacak.

2005-2012 yılları arasında 55 farklı ülke ve 51 farklı dilde destek verilen bin 202 eserden 796'sının yayımlandığı TEDA program kapsamında, Türkçe'den Çince'ye 8 eser çevrildi. Bu çerçevede TEDA çevirmen ve yazarlarıyla da görüşmeler yapılarak, Türk edebiyatının Çince'ye daha çok ve daha nitelikli olarak çevrilmesi için de girişimlerde bulunulması planlanıyor.