Oya Baydar, 30 yıl sonra yeniden yazıyor

Oya Baydar, 30 yıl ara verdiği yazılarına yeniden başladı. Cumartesi günleri Taraf gazetesinde 'Vicdan Yazıları'nı kaleme alıyor.





30 yıl sonra neden yeniden 'sahneye çıkmaya' başladığının nedenini ilk köşe yazısında şöyle açıkladı:



"Gazete yazılarıma 30 yıl sonra yeniden başladığım ilan ediliyor. Şimdi kimi kötü ruhlar, 'Bit pazarına nur mu yağıyor? BU yaşlı cadı da nereden çıktı yine!' diyecekler, eminim. Benim yaşımdaki kimi sanatçı ablalarımın yaptıkları gibi, özellikle geçmişimi bilmeyen genç okurlara şunu açıklamak isterim: Ben sahneye çıkmaya... Pardon... Köşe yazısı yazmaya beş yaşında başlamıştım, on beş yaşında da bıraktım. Yaşımın buna göre hesaplanması ricasıyla..."



Yaşını hesapladık



Tanımayan gençler için, Oya Baydar kimdir?



1940 yılında İstanbul'da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'nde okudu. Lise öğrencisiyken ilk romanını yayımladı. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi ve bu bölüme asistan olarak girdi. 'Türkiye'de İşçi Sınıfının Doğuşu' konulu doktora tezi, Üniversite Profesörler Kurulu tarafından iki defa reddedildi. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde asistanlık yaptı. 1971 yılında tutuklandı ve üniversiteden ayrıldı. 1972-1974 yılları arasında Yeni Ortam, 1976-1989 arasında Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Eşi Aydın Engin ve Yusuf Ziya Bahadınlı ile birlikte İlke dergisini kurdu. 12 Eylül Darbesi sırasında yurtdışına çıktı ve 12 yıl boyunca Almanya'da bulundu. Burada, sosyalist sistemin çöküş sürecini gözlemledi. Bu süreci 1991'de yayımladığı 'Elveda Alyoşa' adlı öykü kitabında anlattı. 1992 yılında Türkiye'ye döndü. Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.



