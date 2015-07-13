Oya Baydak: Bütün dünya halkları direnişimize destek vermeli

Şişli'de bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Merkez binası önünde eylem yapan Oya Baydak'a destek veren sendikalı işçiler ile destek vermeyen işçiler arasında arbede çıktı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun olay yerine gelmesiyle tansiyon yükseldi. İşçiler pet şişeler, saksılar, yangın söndürme cihazları ve taşlarla Oya Baydak ve destekçilerine saldırdı. Çıkan olaylarda dört işçi yaralandı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. DİSK'in önüne gelen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi avukatları da çıkan arbede sırasında yaralandı.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası'nda hizmetli olarak çalışan Oya Baydak işten çıkarılmasını protesto etmek için Şişli'de bulunan DİSK genel binasının önüne çadır kurdu. Baydak ve ona destek veren grup bu sabah DİSK Genel Merkezi'nin kapısını kalas ve zincirlerle kapattı. Bu sırada yaklaşık 30 işçi, Baydak’a destek vermek için sendika önüne geldi. Oya Baydak ve avukatları DİSK önünde yaptıkları basın açıklmasında taleplerini yineledi. Baydak’ın avukatı Süleyman Gökmen yaptığı açıklmada müvekkilinin DİSK binasına girişinin engellendiğini iddia etti.

'Burada fuhuş oluyor ve başka ahlaksızlıklar var'

Avukat Süleyman Gökmen: Oya Baydak’a, "Kıdem tazminatını vereceğiz, seni işten çıkartacağız" dediler. Bunun üzerine Oya Hanım burada çadır kurarak direnişe başladı. Gece buralar bir kadın için pek uygun değil. Burada fuhuş oluyor ve başka ahlaksızlıklar var. Oya Hanım geceleri DİSK’in içine giriyordu. İlk gün girdi DİSK’in içine ve ertesi gün ise gece içeri girmesin ve sokakta kalsın diye öğleden sonra saat 16:00 civarında binayı kilitleyip gittiler. Bunun üzerine Oya Hanım DİSK’i işçilere kapatıyorlarsa ben de DİSK’i patron sendikacılarına kapatıyorum diyerek kimseyi içeri almadı. Genel-İŞ Sekreteri Remzi Çalışkan bu durumun ardından bir açıklama yaptı. Tamamen patron ağzıyla yapılan bu açıklamada çeşitli bahaneler uydurdu. Bugün de bizim gömleklerimiz yırtıldı, gözlüklerimiz kırıldı ve Kazova Kooperatif’ten bir arkadaşımızın burnu kırıldı hastaneye götürdük. Burada bir linç yaşandı insanlar dövüldü kadınlar yerlerde sürüklendi DİSK Yönetimi burada basın önüne çıkacak işçilere, devrimcilere ve avukatlara yapılan bu saldırıya karşı özür dileyecek. Oya Baydak’ı hemen işe geri alıp sigorta girişini yapacak. Saldırı emrini veren yöneticiler basın önünde özür dileyecek. DİSK devrimcilere, işçilere ve avukatlara açılacak. Bizler de bu patron haline gelmiş DİSK Yönetimi’nin istifa etmesi için mücadele edeceğiz.

"Travestiler geliyor burada fuhuş oluyor"

Avukat Süleyman Gökmen'in açıklamasını takip eden DİSK üyesi Ata Can adlı bir kişi ise muhabirimize ÇHD'li avukatların cinsiyet ayrımı yaptıklarını iddia ederek, "Gece buraya t ravestiler geliyor burada fuhuş oluyor dediler bizler onlara cinsiyet ayrımı yapmayın dedik ve siz de onların yanındasınız bizim yanımızda olmanız gerekiyor. Biz sizi o arkadaşlara karşı savunduk" dedi.

'Oya Baydak 22 Temmuz günü işe geri alınacak'

Olayların artması üzerine DİSK yönetimi, işçi grupların temsilcileri ile DİSK Genel Merkezi binasında bir toplantı yaptı. Toplantının ardından DİSK Yönetimi adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sati bir açıklama yaparak, Oya Baydak'ın 22 Temmuz günü yeniden işe geri alınacağını duyurdu. Memiş Sati, “Bu direnişin burada alkışlarla ve barış içinde sonlandırılmasını istiyoruz. Eğer Oya Baydak 22 Temmuz günü iş başı yaptırılmazsa DİSK Ege Bölge Temsilciliği'ni bırakıp gelip burada ben de oturacağım dedim. Bu sözü DİSK Yönetim Kurulu olarak veriyorum. Basın önünde bu sözü vermek DİSK’e ve bu söze de inanmak devrimcilere yakışır" ifadelerini kullandı.

'Ben Kani Beko'yum ben lastikçiyim'

Memiş Sati'nin açıklamasının hemen ardından DİSK Genel Başkanı Kani Beko aşağıya gelerek devrimci işçilere doğru yüksek sesle bağırmaya başladı. Beko'nun, “Ben Kani Beko’yum, lastikçiyim ben, ömrüm geçti benim ayıptır be ayıp” sözlerinin hemen ardından tansiyon yükseldi. DİSK’in içinden yangın söndürme cihazı kullanılarak dışarıda bekleyen grubun üzerine köpük sıkıldı. Bina önünde bulunan büyük saksılar grubun üzerine doğru fırlatıldı ve pet su şişeleri havada uçuştu. İstanbul dışından getirildiklerini söyleyen bir grup işçi, Oya Baydak ve kendisine destek verenlerin üzerine saldırdı. Saldırıdan kaçan Oya Baydak ve arkadaşları Şişli'nin ara sokaklarına doğru kaçtı. şehir dışından geldikleri iddia edilen DİSK üyesi işçiler ise ÇHD'li avukatlara da saldırdı. Avukat Süleyman Gökmen kulak bölgesinden yoğun darbe alırken ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil'de sözlü tacize marzu kaldı. Bu sırada çıkan arbede de toplam dört kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılması için ambulans çağrıldı ancak ambulansın gelmesi gecikince yaralılar tedavi edilmek üzere ticari taksi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.

Arbede sonrasında T24'e konuşan Oya Baydak, bütün dünyanın yaşanlara karşı tepki vermesi gerektiğini söyledi. Baydak, “Beni nasıl iki satır yazıyla işten kovdularsa yine iki satır yazı yazarak işe geri alsınlar” dedi.

Yaşananların ardından DİSK görevlileri bir açıklama yapmazken, telefonla ulaşmaya çalıştığımız DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise aramalarımıza geri dönmedi.

'Her zaman işçi sınıfının yanında olduk'

Çıkan olayların ardından şiddete maruz kalan hukukçular ne dedi:

Avukat Gökmen Yeşil: Biz burada sadece arabulucu olarak bulunuyoruz. Her zaman işçi sınıfının yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Oya Baydak'ın haklı bir talebi var. İşe geri alınmak istiyor. Biz bunula ilgileniyoruz. ÇHD olarak bunun takipçisi olacağız. DİSK’i kamuoyu önünde olumsuz hale düşürecek bir görüntüye izin vermemek gerekiyordu. Çıkan arbede sırasında çok sayıda işçi ve avukat saldırıya maruz kaldı.

Avukat Süleyman Gökmen : DİSK’in yöneticileri, temsilcileri ve delegeleri tarafından bizler linç edildik. Kani Beko, Arzu Çerkezoğlu, Remzi Çalışkan İzmir, Diyarbakır ve Mersin'den otobüslerle işçiler getirdiler buraya. Farklı bir kültür bu yani toplu halde bizi linç etmeye kalktılar. Şuan dört arkadaşımız hastanede bir arkadaşımızın elmacık kemiği kırık ve bütün kaburga kemikleri kırılmış, bir arkadaşımızın kolu ve burnu kırık başka bir arkadaşımızın da burnu kırık bunların hepsinin tomografisi çekiliyor şuan bir arkadaşımızın da böbrek kısmında sorunlar var şuan hastanedeler onlardan bilgi bekliyoruz.

'Polis bile bizi belli bir noktaya kadar hedef gösteriyor'

Avukat Özgür Yılmaz: Aslında bugün üç defa saldırı oldu. Birincisi kapıyı açıcaz dediler ve kapının önünde duran herkese saldırdılar. Avukatlar olarak bizler araya girmeye çalıştık. Bu sefer bizi de darp ettiler. İkinci saldırıda ise kapının önünde otururken burada oturamazsınız diye saldırmaya başladılar. Polis bile bizi belli bir noktaya kadar hedef gösterirken bunlar direkt biz avukatları hedef gösterip saldırdılar. Yüzünde leke olan şube başkanlarından birisi bizi göstererek bunları da dövün diye emir verdi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile Genel-İş Sekreteri Remzi Çalışkan dışarı çıkar çıkmaz üzerimize saldırdılar. Teker teker insanları dövmeye başladılar. Kadın erkek gözetmeksizin herkesi dövdüler.

Yaşanan çatışmanın ardından yeniden bir araya gelen Oya Baydak ve arkadaşları Şişli Meydanı'nda kısa süreli bir oturma eylemi yaparak saldırıyı kınadı.