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Oya Aydoğan'ın durumu iyiye gidiyor

Aort damarı yırtılan ve 12 saat süren açık kalp ameliyatı olan, ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi

11 Mayıs 2016 00:14

Yoğun bakımda tedavi gören Oya Aydoğan'ın takip parametrelerinin, önceki günlere oranla daha iyi değerlere doğru gittiği belirtildi.

İstanbul’daki evinde pazar akşamı yediği patates kızartmasının boğazına kaçmasıyla fenalaşan ve 12 saat süren açık kalp ameliyatında yırtılan aort damarının yerine suni damar takılan sinema oyuncusu ve sunucu Oya Aydoğan’ın sağlık durumu, halen ciddiyetini koruyor. 

 

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

 

Hastaneden yapılan açıklamada, “Ünlü oyuncu Oya Aydoğan’ın sağlık durumu halen ciddiyetini korumaya devam etmektedir. Bütün kardiyolog hekimlerimiz 24 saat hastanın başında bekletiliyor, ikinci bir ameliyat şimdilik düşünülmüyor. Uyutulmaya devam edilen hastamızın takip parametreleri, önceki günlere oranla daha iyi değerlere doğru gitmektedir. Yoğun bakımda hekimlerimiz tarafından gerekli tedavilerin uygulanmasına 7/24 devam edilmektedir” denildi.

 

Ziyaretçi akını

 

Aydoğan’ı ziyaret eden isimler arasında Hülya Avşar, Nuri Alço, Derya Tuna, Nur Yerlitaş, Nebahat Çehre, Zeynep Mansur, Sinan Özen de yer aldı. Yakın arkadaşını ilk anından beri yalnız bırakmayan Nuri Alço, “Kanama devam ediyor. Onu boşaltmaya çalışıyorlar. Bu birkaç gün sürecek herhalde. Hepimiz dua ediyoruz” diye konuştu. Hülya Avşar ise “Kalbinin çok iyi olduğunu biliyorum, aramıza dönecek” dedi.

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