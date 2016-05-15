Oya Aydoğan vefat etti, sanat camiası hastaneye koştu

Oya Aydoğan'ın ölüm haberi sanat camiasını şoke etti. Geçen hafta pazar günü hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki ünlü sanatçı Oya Aydoğan bu sabah 7.15'te hayata gözlerini yumdu. Aydoğan'ın ölüm haberinin ardından sevenlerinden, sanatçı dostlarından başsağlığı mesajlar yağdı. Usta oyuncu kariyerine 51 sinema filmi, 8 de televizyon dizisi sığdırdı

Bülent Ersoy acı haberi hastanenin önünde aldı

Sanatçı Oya Aydoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oya Aydoğan’ı ziyarete gelen yakın dostu sanatçı Bülent Ersoy, gazetecilerin "Başınız sağ olsun" demesi üzerine, "Öldü mü?" diyerek hızla hastaneye girdi.

Orhan Gencebay, Halil Ergün ve Tuğba Ekinci hastaneye koştu

Sevenleri acı haberi öğrenir öğrenmez hastaneye koştu. Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre hastane girişinde gözyaşlarını tutamadı. Gencebay, "Allah gani gani rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi. Sanatçılar Halil Ergün, Ceyhun Yılmaz ve Tuğba Ekinci ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da hastaneye geldi.

Lerzan Mutlu: Hep annesini anlatırdı

'Söylemezsem Olmaz' programındaki arkadaşı Lerzan Mutlu, Oya Aydoğan'ın annesinin de yıllar önce benzer bir rahatsızlık geçirdiğini anlattı.

Mutlu, "Oya Abla bunu hep anlatırdı. Yemek yerken sapasağlam kadın bir anda yere yığıldı. Ondan sonra da toparlayamadı derdi. Oya Abla annesiyle ilgili hep bunu söylerdi" dedi.

İbrahim Tatlıses’ten duygusal mesaj

Boğazına takılan patatesi çıkartmak isterken aort damarı yırtılan ünlü oyuncu Oya Aydoğan, hayatını kaybetti. Üzücü haber sonrası bir çok ünlü isim gibi İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Tatlıses, Oya Aydoğan ile çekilmiş eski bir fotoğrafın altına, "Sevgili Oya'mızı kaybettik mekanı Cennet, ruhu şad olsun. Severdim çok severdim, o da beni severdi. Evvelki akşam hastaneye gittim; oğlunu çağırdık, sağlık dileklerimi ilettim. Gazeteci arkadaşlarda duvar dibinde oturuyorlardı, onlara görünmeden çıkıp gittim ama içime bir ümitsizlik düştü ve oğluna bir şey demedim. Allah sabır versin artık o da bizim evladımız..." notunu düştü.

Ünlüler sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi

Ünlü oyuncu Oya Aydoğan'ın vefatını öğrenen ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi. İşte Oya Aydoğan'ın ardından ünlü isimlerin duygusal mesajları...

Gülben Ergen

“Başta oğlu Gurur'a ve tüm dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Yüreğimizin içinde saklayacağız seni Oya Aydoğan.”

Mesut Yar

Nur içinde yat güzel ablacığım; Allah Rahmet Eylesin. Gülümsemenle aklımızda kalacaksın. Oya Aydoğan.

Duygu Bal

İnanamıyorum... Oya Aydoğan vefat haberini okurken kahve telvesi boğazıma kaçtı ...Güzel kadın güzel anne Allah'ım nurlar içinde yatırsın

Fulden Uras

Hayatımda tanıdığım en iyi kalpli insan canım Oya Aydoğan mekanın nurlarla dolsun başımız sağ olsun

Burak Sağyaşar

Ahh Oya abla... Mekanın cennet olsun inşallah.. Çok üzüldüm. Allah yakınlarına sabırlar versin. Allah Rahmet Eylesin Oya Aydoğan.

Can Yılmaz

Oya Aydoğan maalesef vefat etti. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun...

Ece Erken

Oya Aydoğan'ı kaybettik... Kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun...

Nilgün Belgün

Oya Aydoğan'ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm Allah rahmet etsin ailesine baş sağlığı diliyorum

Gani Müjde

Oya Aydoğan'ı iyi kalpli güzel kadını kaybettik. Sevenlerin ve sinemamızın başı sağ olsun...

Hadise

Türk sinemamızın efsane ismi Oya Aydoğan verdiği yaşam mücadelesini kaybetmiş... Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum...