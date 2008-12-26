Oya Araslı'dan çarşaf açılımına tepki

CHP'nin çarşaf açılımı partide tartışma yaratmaya devam ediyor. Parti Meclisi toplantısında konuşan Oya Araslı, "Açılacak kapıdan girenler devrim ve laiklik karşıtı insanlardır. Bu açılım ile çarşafın siyasi simge olduğu konusundaki mesaj yok edilmiştir" dedi.



Oya Araslı, CHP'nin oy toplama kaygısı ile hareket etmemesi gerektiğini söyledi.



Araslı'ya CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yanıt verdi. Baykal çarşaflı katılımların siyasi bir planlama ile değil, insani saygı çerçevesinde geliştiğini belirtti.



"Biz hiçbir zaman Cumhuriyet'in temel değerlerinden, laiklikten ödün vermedik, vermeyiz. Çarşafı model olarak sunmuyoruz" dedi.



Toplantıda söz alan çok sayıda Parti Meclisi üyesi katılımlara destek verdi.



Parti Meclisi toplantısına Canan Arıtman'ın katılmaması da dikkat çekti.

