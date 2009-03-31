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Politika

Oy zarfından 400 lira çıktı

Antalya'da muhtarlık için oy kullanılan zarftan 400 lira çıktı. Oy iptal edildi. Seçim Kurulu'na başvuran bir şahsa para iade edildi.

31 Mart 2009 03:00

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kapaklı köyünde, muhtarlık için oy kullanılan zarftan 400 lira çıktı. Oy iptal edilirken, İlçe Seçim Kuruluna başvuran ve paranın kendisine ait olduğunu bildiren kişiye para iade edildi.


Demre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mutlu Çat, köydeki ilköğretim okulunda sandık kurulu oy kullanılan zarfların açılması sırasında, muhtarlık için kullanılan bir zarftan oy pusulasının yanı sıra 400 lira çıktığını bildirdi.

Paranın tutanağa geçirildiğini ve oyun iptal edildiğini belirten Çat, ardından bir kişinin paranın kendisine ait olduğunu belirterek başvurduğunu ve talep kurulda değerlendirildikten sonra paranın iade edildiğini söyledi.

Parayı yanlışlıkla zarfa koyduğunu ileri sürerek İlçe Seçim Kurulu'na başvuran Ali Denizaltı (55) da, sandığın başına geldiğinde muhtara ait oy pusulasını cebinden çıkardığını ve zarfa koyduğunu anlattı.

Eve döndüğünde cebindeki 400 liranın olmadığını fark ettiğini kaydeden Denizaltı, zarftan çıkan paranın kendisine ait olduğunu anladığını ve ilçe seçim kuruluna başvurduğunu anlattı.

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