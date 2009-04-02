Oy yoksa kredi de yok

Muğla'nın Ortaca ilçesi Belediye Başkanı AKP'li Salih Özdemir, seçimleri kaybedince İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yollayıp kanalizasyon hattı için gönderilecek 4 milyon TL'lik ek kredinin iptalini istedi. Özdemir'in bu girişimi ilçede şaşkınlık yarattı.



Ortaca'da, CHP'li Hasan Karaçelik'in, mevcut başkan AKP'li Salih Özdemir'in yaklaşık 15 puan önünde seçimi kazanması ilginç gelişmeleri de beraberinde getirdi. Seçimlerin öncesinde altyapı ve kanalizasyon çalışmalarına hız veren, İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden de 4 milyon TL'lik kaynak için onay bekleyen AKP'li Başkan Salih Özdemir'in, sandıkta uğradığı hezimetin ardından Ankara'ya tartışma yaratacak bir yazı yolladığı ortaya çıktı.



Büyük tepki var



Özdemir'in, mağlubiyetle ayrıldığı seçimin 1 gün sonrasında, İller Bankası Genel Müdürlüğü Etüt Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı'na, tüm işlemleri ve dosyaları tamamlanan 4 milyon TL'lik ek kredinin iptaline ilişkin yazı yolladığı saptandı. Seçimi kaybeden AKP'li başkanın onay aşamasındaki kredinin iptalini istemesi şaşkınlık yarattı.



'İhanetin böylesi görülmedi'



Vatandaşlar, bu girişime tepki gösterirken CHP Muğla İl Başkanı Süleyman Uslu da ateş püskürdü. Uslu, ``Bu yapılan bir ilçeye yapılmış en büyük ihanettir. Belediyecilik siyasi zihniyetle değil, hizmet zihniyetiyle yapılır. Başkanlığı kaybettikten 1 gün sonra böyle bir hareket yapması çok kötü. Bunu ilçe halkı değerlendirecektir. İlçeye yatırım için gelecek olan paranın önünün kesilmesi siyasi ahlaka ve etiğe sığmıyor'' dedi.



'Yazının iptaline çalışacağız'



Dün mazbatasını alarak koltuğa oturan Ortaca'nın CHP'li yeni Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise ``İhanetin böylesi görülmedi'' diyerek tepkisini dile getirdi. Karaçelik, ``Bu kredi talebinin iptal edildiği söylentileri vardı. Fen İşleri çalışanlarını çağırarak yazıyı çıkarttım. Yazıyı görünce çok üzüldüm. Böyle bir tutum olamaz. Biz yeni meclisimizle bu konuyu tekrar gündeme alacağız. Meclis kararıyla bu yazının iptal edilmesini isteyeceğiz. 4 milyon TL'lik krediyi ilçemize getirmek için çalışacağız'' diye konuştu.





