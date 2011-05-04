Oy vermeye 6 gün kala 'pusula' krizi

T24 - Yüksek Seçim Kurulu, genel seçimlerde kullanılacak oy pusulası ihalesini iptal etti. Kurulun gerekçesi, ihalede rekabet şartlarının oluşmaması. İlk oy verme 10 Mayıs'ta başlıyor.



Bağımsız adayları önce veto edip sonra vize vermesiyle eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) şimdi de oy pusulası krizi yaşanıyor.

Geçtiğimiz cuma günü 69 milyon birleşik oy pusulası için Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla ihaleye çıkılmıştı. İhale, 2007'deki oy pusulalarını basan firmada kaldı.

Ancak Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı 40 matbaa kendilerine yeterli zaman verilmemesini gerekçe göstererek ihale komisyonuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren YSK ihaleyi iptal etti.

Oy pusulalarının basımı için yarın yeniden ihaleye çıkılacak. Seçim takvimine göre ilk oy verme işlemi 10 Mayıs tarihinde gümrük kapılarında başlayacak.