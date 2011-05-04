T24 LogoT24 Logo
Politika

Oy vermeye 6 gün kala 'pusula' krizi

Yüksek Seçim Kurulu, genel seçimlerde kullanılacak oy pusulası ihalesini iptal etti.

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yüksek Seçim Kurulu, genel seçimlerde kullanılacak oy pusulası ihalesini iptal etti. Kurulun gerekçesi, ihalede rekabet şartlarının oluşmaması. İlk oy verme 10 Mayıs'ta başlıyor.
 
Bağımsız adayları önce veto edip sonra vize vermesiyle eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) şimdi de oy pusulası krizi yaşanıyor.

Geçtiğimiz cuma günü 69 milyon birleşik oy pusulası için Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla ihaleye çıkılmıştı. İhale, 2007'deki oy pusulalarını basan firmada kaldı.

Ancak Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı 40 matbaa kendilerine yeterli zaman verilmemesini gerekçe göstererek ihale komisyonuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren YSK ihaleyi iptal etti.

Oy pusulalarının basımı için yarın yeniden ihaleye çıkılacak. Seçim takvimine göre ilk oy verme işlemi 10 Mayıs tarihinde gümrük kapılarında başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24