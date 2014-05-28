Oy vermek için bir gün daha



Mısır'da hükümet katılım oranını artırabilmek adına çarşamba günü de oy verilebileceğini açıkladı. Mısır'da bir gün resmi tatil bir gün de ek süre tanınmasına rağmen devlet başkanlığı seçimlerine katılımını yoğun olmadığı bildiriliyor.

Başkent Kahire'deki seçim merkezlerinin önünün dahi tenha olduğu, daha ziyade sandık görevlileri ve güvenlik güçlerinin görünürde olduğu belirtildi.

Seçimin iki adayı Abdülfettah El Sisi ve Hamdin Sabahi'nin kampanya ekiplerinin, seçim komisyonunun süreyi uzatma kararına itiraz ettiği ve seçim merkezlerini terk ettikleri bildiriliyor.

Seçimlere yüksek katılım sağlanması için oy verme saatlerinin uzatıldığı da bildiriliyor. Bazı yerel radyoların oy kullanmaya gitmeyeceklere yaklaşık 51 euro değerinde para cezası kesileceğini söyledikleri de gelen haberler arasında yer alıyor. Daha önce benzer uyarılarda para cezası uygulanmadığı için bu tarz duyuruların vatandaşlar üzerinde etkisi olmadığı belirtiliyor.

Eski Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi'nin zaferini ilan etmesine kesin gözüyle bakılırken, Müslüman Kardeşler taraftarları seçimleri boykot ettiği, yine farklı kesimlerden insanların da iki adaydan da tatmin olmamaları nedeniyle oy vermeye gitmedikleri bildiriliyor.