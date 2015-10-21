Oy ve Ötesi: 3 ilde müşahit eksiği var

Şeffaf seçimler ve sandık gözetmenliğini kolaylaştırmak amacıyla 2014'te kurulan sivil toplum örgütü Oy ve Ötesi, geçen pazar yaptığı 'Müşahit aranıyor' etkinliğinde 3 bin yeni üye kazandı. Toplantıyı takip eden Hürriyet yazarı Ayşe Arman, Oy ve Ötesi'nin Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da müşahit eksikliği yaşadığını yazdı.

Ayşe Arman, "Bina sorumlusu ve avukatlar konusunda daha fazla başvuru lazım. Her binaya bir avukat, bir tane de bina sorumlusu diye yola çıktılar. 14 bin civarı bina var. Ama onların bina sorumlusu sayısı henüz 6 bin. 8 bin başvuruya ihtiyaçları var" dedi.

Ayşe Arman'ın Hürriyet'in bugünkü (21 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

"Yürü be 'Oy ve Ötesi' kim tutar seni" diye yazdım...

Hâlâ aynı fikirdeyim.

Bu kaos ortamında, hepimize umut veren, içimizi açan tarafsız bir oluşum.

Gezi’den bu yana yaşadığımız en iyi şey.

Yaşasın!

43 bin gönüllüyü buldular bile.

46 ile yayıldılar.

Oley! Katılanların yüzde 51’i kadın, yüzde 49’u erkek. Kadınların seçim güvenliğine ne kadar çok sahip çıktığını gösteren bir oran bu. Ama ne yazık ki bu aktif kadınlar, Meclis’te aynı oranda temsil edilmiyorlar. Meclis’in sadece yüzde 18’i kadın. Ben eminim ki yüzde 50’si kadın olsa, bambaşka bir Türkiye’de yaşarız.

En çok katılım İstanbul, Ankara ve İzmir’den. Çünkü oralar büyük şehir. Ama diğer iller de bu defa kuvvetli geliyor.

Müşahit aranıyor etkinliği

Biliyorsunuz, Oy ve Ötesi pazar günü #müşahitaranıyor diye bir etkinlik gerçekleştirdi.

Çok ses getirdi.

Şehirlerin canlı yayına bağlanmak için sıraya girmeleri çok güzeldi.

Aranmayan gönüllüler aranmak için sosyal medya hesaplarından telefonlarını paylaştılar.

Düşünün artık.

Oy ve Ötesi için inanılmaz gurur verici bir şey.

8 saat boyunca masa başında müşahit aradılar, müşahitler yoluyla ekiplerini büyütebilmek için inanılmaz bir çaba gösterdiler.

Hâlâ da devam ediyorlar.

10 gün içinde 100 bine varacaklarına, hatta geçeceklerine inanıyorum.

Yanına bir arkadaşını al, gel, biter bu iş



“Herkes yanına en az 1 arkadaşını alsa biter bu iş!” sloganlarına da bayıldım.

Geçen pazar günkü etkinliğin bence tekrarlanmasında fayda var. Çünkü bir tek günde, hatta 8 saatte, bir haftalık kadar katılım oldu, bir günde 3 bin kişi kaydoldu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ bu şehirlerde eksik varmış, pazar günü güzel çok bir artış oldu.

Ama hâlâ ihtiyaç var, bu şehirlere duyurulur.

Avukat ve bina sorumlularına ihtiyaç var

Her şey çok iyi gidiyor ama Oy ve Ötesi’nin hâlâ bir takım ihtiyaç duyduğu şeyler var, onları sıralıyorum.

Bina sorumlusu ve avukatlar konusunda daha fazla başvuru lazım.

Her binaya bir avukat, bir tane de bina sorumlusu diye yola çıktılar. 14 bin civarı bina var. Ama onların bina sorumlusu sayısı henüz 6 bin. 8 bin başvuruya ihtiyaçları var.

Bina sorumlularının görevi, sandık sorumlularını koordine etmek, müşahit kartlarını dağıtmak, ilçe sorumlularıyla sürekli iletişim halinde olmak.

Avukat sayıları ise 1000. Gönüllüler sandıkları kontrol ediyorlar, avukatlar da gönüllülerin haklarına sahip çıkıyor. Avukat sayısında da eksiklik var, ne kadar çok avukat olursa o kadar iyi. Avukatların kimlikleriyle orada bulunmaları çok değerli.

Son olarak, 7 Haziran’da görev yapmış ve kaydını yenilemeyenler var.

1 Kasım’da da görev alabilmeleri için kayıt yenilemeleri gerekiyor.