Oy ve Ötesi: 42 ilde 23 bin gönüllüye ulaştık

Gönüllü faaliyetleri ile seçim güvenliği konusunda farkındalık yaratan sivil inisiyatif Oy ve Ötesi, 1 Kasım seçimlerinde sandık gözlemciliği yapacak gönüllüler için ülke çapında eğitimlere başladı. 7 Haziran seçimlerine 1 ay kala 8700 gönüllüye sahip olduğunu hatırlatan Oy ve Ötesi, şu anda 42 il toplamında 23 bin gönüllüye ulaştığı belirtti.

Doğu ve Güneydoğu illerinde de 7 Haziran yer almaya devam edeceğini söyleyen Oy ve Ötesi tarafından yapılan açıklamada, seçimlerde en çok karşılaşılan kural ihlallerinin başında engelli, yaşlı veya okur-yazar olmayan seçmenlerin oy kullanmaları esnasında yaşanan usulsüzlükler olduğuna dikkat çekildi.

İlk eğitim seminerini 4 Ekim Pazar günü İstanbul’da Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde 1000 kişinin katılımıyla gerçekleştiren Oy ve Ötesi, yaklaşan genel seçimler öncesinde yaptığı çalışmaları ve hedefleriyle ilgili geldikleri noktayı gönüllüleriyle paylaştı. Seminerin açılış konuşmasında Oy ve Ötesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde 7 Haziran seçimlerinde var olduğu tüm şehirlerde yer almaya devam edeceğini belirtti. Şu anda 42 il toplamında 23 bin gönüllüye ulaştığı haberini gönüllüleriyle paylaşan Oy ve Ötesi, 7 Haziran seçimlerine 1 ay kala ise bu sayının 8700 civarında olduğunu hatırlattı.

Ekim'de 250 eğitim

Ekim ayı içerisinde tüm Türkiye’deki Oy ve Ötesi gönüllüleri için farklı zamanlarda farklı il ve ilçe merkezlerinde, toplamda 250 adet eğitim düzenlenmesi planlanıyor. İstanbul’da yapılan eğitim semineri sonrasında yine Oy ve Ötesi’nin resmi web sitesi www.oyveotesi.org’dan ve tüm sosyal medya hesaplarından online eğitimler de gerçekleşecek.

Oy ve Ötesi'nin 1 Kasım'da görev alacağı iller ise şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Mersin, Gaziantep, Hatay, Samsun, Denizli, Aydın, Muğla, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri, Tekirdağ, Van, Manisa, Konya, Çanakkale, Batman, Trabzon, Sakarya, Çorum, Malatya, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Isparta, Elazığ, Erzurum, Zonguldak, Yalova, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Adıyaman, Uşak, Kütahya, Amasya, Aksaray.

Kural ihlallerine karşı uyarı

İstanbul’da yapılan ilk eğitimde Oy ve Ötesi, geçtiğimiz seçimlerde en çok karşılaşılan kural ihlallerini de gönüllüleriyle paylaştı. 7 Haziran seçimlerinde tespit edilen sorunların başında engelli, yaşlı veya okur-yazar olmayan seçmenlerin oy kullanmaları esnasında yaşanan usule ilişkin sorunlar geldiği belirtiliyor. Yönetmeliğe göre, oy verme esnasında sadece fiziksel engelli seçmenlere refakat edilebilirken, yaşlı, zihinsel engelli veya okur-yazar olmayan vatandaşlara da kabinde eşlik edildiği gözlemlendi.

Geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinin analizi için Oy ve Ötesi’nin hazırladığı rapora göre, sıklıkla olmasa da karşılaşılan bir başka kural ihlalinin de oy kullanma sürecinde seçmenlerin siyasi propagandaya maruz kalması olduğu belirtilirken, çok sayıda seçmenin oylarını kapalı kabinde kendi başlarına kullanmaması yani refakat ile ilgili kuralın ihlali de en önemli usul ihlalleri arasında yer alıyor.

Oy verme süreçlerine dair gözlemlenen bir diğer sorun ise seçmen listesinde adı bulunan ancak gerekli belgeleri ibraz edemeyen vatandaşların da oy kullanması. Çoğu zaman özensizlik, yorgunluk veya bilgisizlik sebebiyle gerçekleşen bu tip kural ihlallerinin oy verme ve sayım süreçlerinde yaşanmamasının, sandık başındaki gözetim dengelerinin sağlanmasıyla mümkün olacağını belirten Oy ve Ötesi, sivil toplumun sandık başındaki katılımının caydırıcı bir etken ve dolayısıyla kuvvetli bir denge unsuru olduğunun altını bir kez daha çiziyor.