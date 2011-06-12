Oy torbolarını suya attılar!

T24 - Adana'da sağanak altında oy torbalarını teslim etmek için bekleyen sandık görevlileri, kendilerini içeri almayan seçim kurulu görevlilerine tepki gösterdi.



Yüreğir 1 ve 2 numaralı seçim kurullarının bulunduğu Abdurrahim Gizer İlköğretim Okuluna oy torbalarını teslim etmek üzere gelen sandık görevlileri, içeri sırayla alındı.



Bu sırada aniden başlayan sağanak yağmur altında ıslanan sandık görevlileri, içeri girmek istedi. Ancak, sandık görevlileri sayımların yapıldığı okul binasında yığılma olacağı ve seçim güvenliği nedeniyle içeri alınmadı.



Şiddetini arttıran yağmur altında ıslanan sandık görevlileri, tepki gösterdi. Bazı sandık görevlileri, seçim torbalarını su birikintilerinin içine atarak, ıslatmaya çalıştı. Bu duruma okulda görevli polis ekipleri müdahale etti.



Sandık görevlileri, polis ekipleriyle de tartıştı. Emniyet müdür yardımcılarının devreye girmesiyle sakinleştirilen sandık görevlileri, daha sonra okulun boş bir binasına alınarak, seçim kurulunun olduğu binaya 10'arlı gruplar halinde çağrıldı.





