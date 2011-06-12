T24 LogoT24 Logo
Politika

Oy torbolarını suya attılar!

Adana'da sağanak altında oy torbalarını teslim etmek için bekleyen sandık görevlileri, kendilerini içeri almayan seçim kurulu görevlilerine tepki gösterdi.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Adana'da sağanak altında oy torbalarını teslim etmek için bekleyen sandık görevlileri, kendilerini içeri almayan seçim kurulu görevlilerine tepki gösterdi.

Yüreğir 1 ve 2 numaralı seçim kurullarının bulunduğu Abdurrahim Gizer İlköğretim Okuluna oy torbalarını teslim etmek üzere gelen sandık görevlileri, içeri sırayla alındı.

Bu sırada aniden başlayan sağanak yağmur altında ıslanan sandık görevlileri, içeri girmek istedi. Ancak, sandık görevlileri sayımların yapıldığı okul binasında yığılma olacağı ve seçim güvenliği nedeniyle içeri alınmadı.

Şiddetini arttıran yağmur altında ıslanan sandık görevlileri, tepki gösterdi. Bazı sandık görevlileri, seçim torbalarını su birikintilerinin içine atarak, ıslatmaya çalıştı. Bu duruma okulda görevli polis ekipleri müdahale etti.

Sandık görevlileri, polis ekipleriyle de tartıştı. Emniyet müdür yardımcılarının devreye girmesiyle sakinleştirilen sandık görevlileri, daha sonra okulun boş bir binasına alınarak, seçim kurulunun olduğu binaya 10'arlı gruplar halinde çağrıldı. 


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24