-OY PUSULASINDAKİ YERLER BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının 1. sırasında AK Parti, 4. sırasında CHP, 12. sırasında MHP yer alacak. Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminin vatana millete hayırlı olmasını ve esenlikler getirmesini temenni etti. YSK üyeleri ve Başkan Em, kura çekiminde ilk olarak siyasi partilerin isimlerini belirledi. Siyasi parti temsilcileri de kurayla oy pusulasındaki numaralarını çektiler. Buna göre, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının 1. sırasında AK Parti, 4. sırasında CHP, 12. sırasında MHP yer alacak. Seçime katılmasına karar verilen İşçi Partisi, Yeni Parti ve Barış Demokrasi Partisi seçime katılmayacaklarını bildirdikleri için oy pusulasında yer almadılar. Böylelikle seçime 24 siyasi parti katılacak. Oy pusulasındaki diğer partilerin sırası şöyle: 1- Adalet ve Kalkınma Partisi 2- Demokrat Parti 3- Eşitlik ve Demokrasi Partisi 4- Cumhuriyet Halk Partisi 5- Emek Partisi 6- Millet Partisi 7- Liberal Demokrat Parti 8- Saadet Partisi 9- Hak ve Eşitlik Partisi 10- Halkın Sesi Partisi 11- Alternatif Parti 12- Milliyetçi Hareket Partisi 13- Özgürlük ve Dayanışma Partisi 14- Halkın Yükselişi Partisi 15- Yurt Parti 16- Doğru Yol Partisi 17- Türkiye Partisi 18- Genç Parti 19- Bağımsız Türkiye Partisi 20- Hak ve Özgürlükler Partisi 21- Türkiye Komünist Partisi 22- Milliyetçi Muhafazakar Parti 23- Büyük Birlik Partisi 24- Demokratik Sol Parti