Oy pusulasında birinci sırada yer alan İnce: Allah'ın takdiri

Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura ile 24 Haziran'da yarışacak Cumhurbaşkanları adaylarının oy pusulasındaki sıralaması belirlendi. 1'inci sırada yer alan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oy pusulasındaki sıralamasına ilişkin ''Adaylık sıralaması, Allah'ın takdiri birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın'' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli İlçesi'nde mitingin ardından Konya'ya geçerken Karapınar ilçesine uğradı. Seçim otobüsü üzerinde meydanda toplanan kalabalığa selamlayan ve kısa bir konuşma yapan İnce, seçim pusulasındaki sıralamada birinci sırada yer aldığını belirtti.



İnce, ''Az önce Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı. Adaylık sıralaması, Allah'ın takdiri birinci sırada Muharrem İnce çıktı. Bunu bu sefer başaracağız hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin bir barışa, bir huzura, mutluluğa ihtiyacı var. Hiç kimseye tezek, pislik demeden, kavga etmeden, çocuklarımızı, geleceğimizi anlatacağız. Buğdayı anlatacağız, mazotu anlatacağız. Sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız'' dedi. Bu sırada meydanda 'sözleşmeli öğretmenliğin' hatırlatılması üzerine İnce, ''Sözleşmeli öğretmeni kaldırıyoruz. Kadrolu olacak hepsi'' dedi.



İnce, daha sonra Konya kent merkezinde düzenlenecek mitinge katılmak için hareket etti.

