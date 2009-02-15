Oy pusulasında 19 parti kaldı

SHP’den sonra GP’nin de yerel seçimlere katılmaması sonucu bileşik oy pusulasındaki seçime katılacak parti sayısı 19’a indi



SHP’den sonra Genç Parti’nin de, kendi istekleri doğrultusunda 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılmaması YSK tarafından kesinleştirildi.



Genç Parti Genel Sekreteri Mehmet Ali Akgül tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvuru YSK tarafından kabul edildi ve Genç Parti’nin 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılmaması kararlaştırıldı.



YSK’nin Genç Parti’nin yerel seçimlere katılmaması ve bileşik oy pusulasından da bu partinin çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımladı.

Son durumu göre de, SHP’den sonra GP’nin de yerel seçimlere katılmaması sonucu bileşik oy pusulasından çıkarılmaları sonucu seçime katılacak parti sayısı 19’a indi.



29 Mart’ta seçime girecek partiler



29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partiler ve bu partilerin bileşik oy pusulasındaki sıraları şöyle:

1. sıra: Anavatan Partisi (Anavatan)

2. sıra: Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)

3. sıra: Liberal Demokrat Parti (LDP)

4. sıra: Demokratik Sol Parti (DSP)

5. sıra: Demokratik Toplum Partisi (DTP)

6. sıra: İşçi Partisi (İP)

7. sıra: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

8. sıra: Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR)

9. sıra: Büyük Birlik Partisi (BBP)

10. sıra: Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)

11. sıra: Millet Partisi (MP)

12. sıra: Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)

13. sıra: Türkiye Komünist Partisi (TKP)

14. sıra: Demokrat Parti (DP)

15. sıra: Saadet Partisi (SP)

16. sıra: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

17. sıra: Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

18. sıra: Emek Partisi (EP)

19 sıra: Halkın Yükselişi Partisi (HYP)

