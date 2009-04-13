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Politika

Oy pusulası yanlış basıldı, seçim iptal

13 Nisan 2009 18:12

Gümüşhane merkeze bağlı Tekke beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminin, oy pusulalarında AK Parti amblemi altında Saadet Partisi yazdığı gerekçesiyle, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 29 Martta yapılan yerel seçimlerde Tekke beldesi belediye başkanlığı seçimi için bastırılan oy pusulalarında, AK Parti amblemi altına yanlışlıkla Saadet Partisi yazıldı.

Beldede toplam 5 sandıkta yapılan oy sayımında 878 oy geçerli sayılırken, AK Parti adayı Gürsel Şeyhoğlu'nun 362, CHP adayı Rahmi Ertürk'ün ise 294 oy aldığı belirlendi.

Seçimin ardından son başvuru süresi olan 31 Mart Salı günü saat 14.30'a kadar İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmayan CHP İl Başkanlığı, daha sonra İl Seçim Kurulu'na başvurarak oy pusulalarındaki yanlışlık nedeniyle seçim sonucuna itiraz etti.

Ancak İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını, başvuru süresine kadar yapılmadığı için reddetti.

Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK, kuruma gönderilen evrak ve birleşik oy pusulası örneklerini inceledi.

YSK, Tekke beldesi belediye başkanlığı seçiminde bastırılan birleşik oy pusulalarının kanuna ve "29 Mart 2009 Tarihinde Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Hazırlanması ile Basım ve Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Genelge"ye uygun olarak bastırılmadığı, bu durumun bir siyasi partiye oy verecek seçmeni yanılgıya düşürerek gerçek irade ve tercihini etkileyebileceğine, bu seçimin iptali ile Belediye Başkanlığı seçiminin 7 Haziran 2009'da yenilenmesine karar verdi.

Öte yandan, oy pusulalarını basan matbaanın, beldede kullanılan oy pusulalarında AK Parti ambleminin altında Saadet Partisi yazılmasının "gözden kaçan bir hata" olduğunu belirttiği öğrenildi.

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