-OY PUSULASI İHALESİ İPTAL ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, Devlet Malzeme Ofisince (DMO) yapılan seçimde kullanılacak oy pusulaları ihalesinin iptaliyle ilgili olarak ''Seçim takvimini etkilemeyecek, süreç devam ediyor'' dedi. Ali Em, YSK çıkışında gazetecilerin oy pusulası ihalesinin iptaline ilişkin soruları yanıtladı. Em, bu sürecin devam ettiğini, doğrudan temin yoluyla DMO tarafından ihale sürecinin sürdürüldüğünü söyledi. ''Seçim takvimini etkileyecek mi?'' sorusu üzerine Em, ''Hayır. Takvimimiz işliyor. Her şey günü gününe, zamanında yerine getirilmeye çalışılıyor'' dedi. Bir gazetecinin 10 Mayıs'ta gümrük kapılarında oy verme işleminin başlayacağını hatırlatması üzerine Em, ''O tamam. Gümrüklerin pusulaları basıldı. Bu genel oy pusulası'' diye konuştu. Em, 2 Mayıs'ta gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulasının basımına başlandığı, diğer ihale sürecinin devam ettiğini, en kısa zamanda, bugün yarın sonuçlanacağını bildirdi. Bir başka soru üzerine, Em, gümrüklerde kullanılacak oy pusulasının ceza infaz kurumlarının matbaasında basıldığını ifade etti. ''Bir sıkıntı yok diyebilir miyiz?'' diyen bir gazeteciye de Em ''Diyebiliriz. Seçim takvimini etkilemeyecek, süreç devam ediyor'' yanıtını verdi.