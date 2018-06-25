T24 LogoT24 Logo
Gündem

Oy pusulası fotoğrafı paylaşan 6 kişiye adli işlem 

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, tercihinin mühürlü olduğu oy pusulasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı

25 Haziran 2018 14:27

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, tercihinin mühürlü olduğu oy pusulasının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 
Isparta\'da, oy kullandıktan sonra çektiği pusulanın fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamında, Zübeyde Hanım İlkokulu 1224, ŞAİK Anadolu Lisesi 1290, Kaçıkoç Anadolu Lisesi 1304, Nazmi Toker Ortaokulu 1388, Mustafa Gözütok Ortaokulu 1140 ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 1025 numaralı sandıklarda oy kullandıktan sonra pusulanın fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan 6 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Ayrıca 3 kişi hakkında da iş yerini açık bulundurduğu gerekçesiyle seçim yasağı kapsamında işlem yapıldı. Seçim günü il merkezinde 13, ilçelerde 5 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHAISPARTABuHanımAnadolu LisesiKaçıkoç Anadolu LisesiNazmi Toker OrtaokuluMustafa Gözütok OrtaokuluYahya Kemal BeyatlıSeçim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24