Oy pusulalarını evde mühürleyip getirdi

Bitlis Tatvan'da bir sandıkta zarf ve oy pusulaları, Sandık Kurulu Başkanı tarafından evde mühürlenip getirilince tutanak düzenlendi.

Sandık Kurulu Başkanı, zarf ve pusulaları evinde mühürleyip getirince sandık kurulunda diğer görevliler itiraz etti. DHA'da yer alan habere göre, Tatvan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Tuğ Ortaokulu'nda 1009 numaralı sandığın sandık kurulu başkanı, oy pusulalarının içerisine bırakıldığı zarfları ve 303 oy pusulasının arka kısmı evinde mühürleyip getirdi.

Bu sandıktaki parti görevlileri zarf ve pusulaların herkesin huzurunda mühürlenmesi gerektiğini belirterek itiraz etti. İlçe seçim kurulunun buradaki sorumlusu da konuyla ilgili bir tutanak düzenledi.

Sandık kurulu başkanı 'Kolaylık olsun' diye daha önceden zarfları ve pusulaların arkasını mühürlediğini söyledi.