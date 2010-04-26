Oy oranı 2002'den bu yana en düşük seviye indi

T24- SONAR Araştırma şirketinin yaptığı seçim anketine göre, AKP’nin oyları 2002’den bu yana en düşük seviyeye indi. Ankete göre bugün seçim olması durumunda AKP yüzde 28.47, CHP yüzde 26.70, MHP yüzde 21.15, BDP ise yüzde 6.71 oranında oy alıyor.

SONAR Araştırma şirketinin 15-21 Nisan tarihlerinde yüz yüze anket yöntemi kullanarak yaptığı araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Van illerinde farklı ekonomik ve yaş gruplarından tesadüfi yöntemle seçilen 3 bin kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payının yüzde 1,73 olduğu belirtildi. Araştırmada birleşik oy pusulası kullanılarak kararsızların payının düşük olmasının sağlandığı ifade edildi. SONAR’ın birleşik oy pusulasında alfabetik sıraya göre AKP, BDP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, HEPAR, Hak ve Özgürlükler Partisi, İşçi Partisi, LDP, MHP, ÖDP, Saadet Partisi, TKP, Türkiye Partisi ve Yeni Parti seçenekleri yer aldı.

Buna göre kararsızlar ve görüş belirtmeyenlerin dağıtılmamış haliyle AKP yüzde 25.03, CHP yüzde 23.47, MHP yüzde 18.60, BDP yüzde 5.90, SP yüzde 4.43, DP yüzde 3.60, DSP yüzde 3.53, BBP yüzde 1.53, diğer partiler ise 1.83 oranında oy alıyor. Ankette kararsız oy oranı ise yüzde 12.08 çıktı.

Kararsızlar ve görüş bildirmeyenler dağıtıldığında ise oy oranları şöyle: AKP yüzde 28.47, CHP yüzde 26.70, MHP yüzde 21.15, BDP yüzde 6.71, SP yüzde 5.04, DP yüzde 4.09, DSP yüzde 4.02, BBP yüzde 1.74, diğer yüzde 2.08.

-HALKIN EN ÖNEMLİ SORUNLARI İŞSİZLİK VE PAHALILIK-

Araştırmaya göre halkın büyük çoğunluğu Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik ve pahalılık olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanlara birden fazla cevap verebildikleri "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusu sorulduğunda yüzde 71.20 oranında "İşsizlik/İstihdam" yanıtı verilirken yüzde 70.30 oranında da "Ekonomik sorunlar/pahalılık" denildi. "Devlet kurumlarındaki son gelişmeler - TSK-Yargı" yanıtını verenlerin oranı yüzde 25.73 olurken Kürt açılımının en önemli sorun olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 20.17 oldu. Son haftaların siyasi gündemini oluşturan Anayasa değişikliğinin, Türkiye’nin en önemli sorunu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 18.6 oldu.

Katılımcılara "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kendi ekonomik durumunuzun nasıl olacağını düşünüyorsunuz?" sorusu sorulduğunda ise yüzde 40.40 oranında "Bugünden daha kötü", yüzde 26.40 oranında "Bilmiyorum", yüzde 19.80 oranında "Bugünden daha iyi", yüzde 13.40 oranında da "Aynen böyle kalacak" yanıtı alındı.