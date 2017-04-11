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'Oy kullanmayın' broşürü dağıtan 2 kişiye soruşturma

"Referandumda oy kullanma, müşriklerden olma" yazılı broşür dağıtan iki kişi gözaltına alındı

11 Nisan 2017 22:36

Kayseri'de vatandaşlara referanduma katılmamaları için broşür dağıtan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Gevher Nesibe Mahallesi'nde, "Referandumda oy kullanma, müşriklerden olma" yazılı broşür dağıtıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kurşunlu Parkı yakınında broşür dağıtan O.K. ve E.E, gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan soruşma başlatıldığı öğrenildi.

 

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