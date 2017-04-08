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Oy kullanmaya Osmanlı kıyafetleriyle gittiler

Fransa Strasbourg'da Osmanlı kıyafeti ile giden bir grup vatandaş çevredekilerin de dikkatini çekti

08 Nisan 2017 16:56

Türkiye'deki referandum süreci nedeni ile yurt dışında oy kullanma süreci devam ediyor. Fransa Strasbourg'da bir grup vatandaş Osmanlı kıyafetleriyle oy kullandı, poz verdi. 

Diriliş Postası'nda yer alan habere göre Fransa Strasbourg'da Osmanlı kıyafeti ile giden bir grup vatandaş diğer vatandaşların dikkatini çekti.  

Oy kullanmaya Osmanlı kıyafeti ile gelen ve Fransa yasalarına saygılı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, ancak geçmişlerini, örf ve adetlerini unutmadıklarını göstermek istediklerini ifade etti.

 

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