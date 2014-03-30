T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oy kullanmaya gittiği okulda intihar etti

Trabzon'da 52 yaşındaki Sultan Kandemir, polis tarafından gözaltına alınmak isteyince intihar etti

30 Mart 2014 18:52

Trabzon'da hakkındaki yakalama kararı bulunan ve oyunu kullandığı okuldaki polisler tarafından gözaltına alınmak istenen 52 yaşındaki Sultan Kandemir, üzerindeki tabancayı başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

DHA’nın haberine göre, olay bugün saat 12.30 sıralarında 1 No’lu Beşirli Mahallesi Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Oyunu kullanan Sultan Kandemir, okuldan ayrılacağı sırada görevli polisler tarafından durduruldu. Hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan arama kararı bulunan Kandemir'e ifadesinin alınması için polis merkezine gelmesi gerektiği söylendi. Polislere direnen Sultan Kandemir, okulun girişindeki salonda belindeki ruhsatsız silahı çekerek başına dayadı. Kandemir, polislerin ikna çabalarına rağmen başına tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

Trabzon Emniyet Müdürü Murat Köksal, olay yerinde incelemelerde bulunurken, okuldaki oy verme işlemlerinin aksamaması için seçmenler başka bir kapıdan binaya alınmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

ETİKETLER

intihartrabzonyerel seçimgözaltıBedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24