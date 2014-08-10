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Politika

Oy kullanmamanın cezası 22 Türk Lirası

2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi, sandık başına gitmeyip oy kullanmamanın cezası 22 lira olarak belirlendi

10 Ağustos 2014 21:08

Oy kullanmayanlara verilecek ceza için en son Maliye Bakanlığı‘nın 9 Ocak 2010′da yaptığı açıklamada “Parasal Sınırlar ve Oranları Hakkındaki Genel Tebliği dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre referandum günü sandığa gitmeyenlere, 22 TL oy kullanmama cezası uygulama kararı verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Yıllardır oy kullanmamış kişilerse yine bu cezanın yürürlükte olduğunu ancak hiç bir zaman uygulamaya konmadığını söyledi. Bunun nedeniyse ceza için devletin yapacağı masrafın 22 TL’den daha fazla olması.
 

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