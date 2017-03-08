Oy kaybetmeye başlayan Wilders'ten Türkiye protestosu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü Hollanda'nın Rotterdam kentinde referandum kampanyası yapma kararı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, tarafından protesto edildi.

Wilders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği binasının önünde Hollandaca ve Türkçe, "Uzak dur! Bu bizim ülkemiz" yazan bir pankart açtı.

Aşırı sağcı liderin protesto gösterisine milletvekilleri ile İslam karşıtı Pegida grubunun üyeleri de katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriyi çok sayıda gazeteci izledi.

Wilders, yaptığı kısa açıklamada, "Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu ile diktatör Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak. Biz Türk dikta rejiminin Hollanda'da propaganda yapmasını istemiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'nın ardından Cumartesi günü Hollanda 'nın Rotterdam kentinde Türkiyeli seçmenlerle buluşacağı açıklanmıştı.

Hollanda hükümeti, bu kararı "uygunsuz" bularak, Çavuşoğlu'na "Gelmeni istemiyoruz" mesajını iletmişti.

Ankara, iki ülke arasındaki "dostane ilişkiler ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde" Çavuşoğlu'nun Hollanda'da toplantı yapmasına izin verilmesini bekliyor.

Ancak Başbakan Mark Rutte ve yardımıcısı Lodewijk Ascher'in ardından Dışişleri Bakanı Bert Koenders da, Türk hükümet yetkililerinin Hollanda'da kampanya çalışması yapmasına karşı olduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu'nun toplantısına sıcak bakmayan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip'in, "güvenlik" gerekçesiyle bu etkinliği iptal etme yetkisi bulunuyor.

Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Dick Schoof, Rotterdam Belediye Başkanı Abutalip'le görüşerek, resmi yasak konusunun değerlendiriyor.

Aşırı sağcı lider Wilders ise, Hollanda'nın Nisan ayı ortalarına kadar Türk bakanları "istenmeyen adam" ilan ederek, böylece propaganda girişimlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını savunuyor.

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak genel seçimlerin favorisi olarak gösterilen Wilders, kamuoyu yoklamalarına göre son günlerde ciddi oy kaybına uğradı.

Bunda Wilders'in, televizyondaki liderler açık oturumuna katılmayı reddetmesinin de etkili olduğu belirtiliyor.

Aşırı sağcı liderin, oy kaybını önlemek amacıyla söylemlerini daha da sertleştirdiği belirtiliyor.

Wilders'in oy kaybının yanı sıra kendisine verilen uluslararası desteğin de azaldığı belirtiliyor. Wilders'e Amerikalı muhafazakar kuruluşların verdiği finansal destek son yıllarda giderek azalıyor.

Reuters'in Hollanda İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, ABD'deki İslam karşıtı vakıf Dawid Horowitz Freedom Centre tarafından 2015 yılında PVV'ye 108 bin euro yardım yapıldı.

Bu rakam 2016 yılında 22 bin euroya geriledi. New York merkezli FOL adlı kuruluş da aynı yıl Wilders'in partisine 6 bin 850 euro bağış yaptı.

Wilders, bağış miktarındaki düşüş konusundaki sorulara yanıt vermek istemiyor. Amerikan New York Times gazetesinde Salı günü yer alan habere göre, Yahudi yazar Dawid Horowitz adına kurulan vakfın, yurt dışındaki bir siyasi partiye bağış yapması ABD yasalarına aykırı.

Ancak vakıf sözcüsü , bağışın partiye değil, kendisine açılan davalar nedeniyle Wilders'e yapıldığını savundu.

Hollanda'da siyasi partiler yurt dışından yapılan bağışları açıklamak zorunda. Ancak Wilders buna karşı çıkıyor. Bir süre önce meclise sunulan Hollanda'daki siyasi partiler yurt dışından bağışın yasaklanmasını öngören tasarıya tek karşı çıkan da Wilders oldu.

Partisinin yasal üye örgütlenmesi tamamlanmadığı için Wilders, devlet yardımı alamıyor. Bu nedenle seçim çalışmalarını yurt dışından gelen bağışlarla yürütüyor.