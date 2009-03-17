T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

'Oy karşılığı iş ahlaksızlıktır'

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, "Oy karşılığı iş teklif etmek, tek kelimeyle ahlaksızlıktır" dedi.

17 Mart 2009 02:00

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, "Oy karşılığı iş teklif etmek, tek kelimeyle ahlaksızlıktır" dedi.

Çelebi, DİSK Genel-İş Sendikası Başkanı Erol Ekici ve Genel İş Muğla, Aydın, Afyon, Denizli Bölge Başkanı Ahmet Kansız, Didim'de belediye işçileriyle bir araya geldi.

Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çelebi, işsiz sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Onların işçi diye, emekçi diye bir derdi yok. Onlar kendi zenginlerini yaratmakla meşguller" ifadesini kullandı.

Rakamlarla Türkiye tarihinin en büyük işsizliğinin ortaya koyulduğunu bildiren Çelebi, "Bu gerçeği iş vereni de, sermaye grupları da kabul ediyor, ama bir tek kabul etmeyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Her türlü yalanı söylüyorlar, her türlü istismarı yapıyorlar. Oy karşılığı iş teklif etmek tek kelimeyle ahlaksızlıktır" diye konuştu.

Demokrasi, emek mücadelelerinde Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı'yı hep yanlarında gördüklerini ifade eden Çelebi, şöyle devam etti:

"Mümin Kamacı'nın bizim gönlümüzde özel bir yeri var. 1 Mayıslar'da Mümin Kamacı hep yanımızdaydı. Bu nedenle ona sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Biz devletten, sermayeden ve siyasi partilerde bağımsız bir örgütüz. Ancak siyasi tercihimizi de çok net yaparız. Bunun bedeli varsa da öderiz. Kıvırmayız, burada ne söylüyorsak, dışarıda da söyleriz."

Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı da "Kutsal Yol"da 2 bin işçinin çalışacağı şeklinde yayılan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Geçmiş dönemlerde belediye işçileri maaşlarını tam alamıyorlardı, biz hiç aksatmadık. Çünkü biz sizlerle güçlüyüz. Çünkü biz emekten yanayız. Size karşı alnımız her zaman ak" diye konuştu.

Toplantının ardından yaklaşık 400 belediye işçisi, "En büyük başkan bizim başkan" sloganları atarak Disk Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve Mümin Kamacı ile birlikte CHP seçim bürosuna kadar yürüdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24