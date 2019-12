Oxfordlu'nun gözünden Hakkari

Hep taş atan ya da coplanan çocukları izliyorsunuz ama bir de Hakkari Üniversitesi'nin yeni Oxford doktoralı rektörü Prof. Belenli'nin gözünden dinleyin...



Hakkâri Üniversitesi'nin Oxford doktoralı rektörü Prof. Belenli, gösterilerde taş atan çocuklara sevgiyle yaklaşarak, onlarla top oynadığını anlatıyor.



Gerilimli sokak eylemleriyle gündeme gelen Hakkâri, Oxford doktoralı rektörleri Prof. Dr. İbrahim Belenli'yi sahiplendi. Belenli, taş atan çocuklarla futbol maçı yapıyor. Sokaklarda kurulan barikatlar Belenli'nin aracı görününce hemen açılıyor.



Belenli işin sırrını, "sevme bariyerini aşmış olmakla" açıklıyor. "Zoru başarmanın zevki için" Hakkâri'ye rektör olmak istediğini söyleyen Prof. Dr. Belenli Üniversitelerarası Kurul toplantısı için geldiği Ankara'da bir grup gazeteciyle görevde geçirdiği 8 ayı konuştu.



'Zevkini çıkarıyorum'



Söze "Zevkini çıkarıyorum" diye başlayan Belenli, öncelikle her kesimden büyük ilgi gördüklerini belirterek, "Ne zaman telefonu kaldırsak hemen her yerden destek olunuyor. Hakkâri'nin zayıflığı güçlü tarafı oluyor. Hakkâri bir yerde Türkiye'nin birçok probleminin çözümünün anahtarı. O açıdan önemli" dedi. Hakkâri'de bir değişim için henüz erken olduğunu, ama kendisini sahiplendiklerini belirten Belenli, yerel yöneticilerle hiçbir sorun yaşamadığını da anlattı.



Rektör Belenli, "Önemli olan insanları sevmek. İnsanları sevme bariyerini aştığınızda gerisi kendiliğinden geliyor. Belediye başkanı da her türlü desteği veriyor. Bu insanları anlamak lazım. İletişim eksikliği her zaman problem oluyor" dedi. Belenli, "Yabancı üniversitelerle de işbirliği yapacak mısınız? Örneğin Oxford'la" sorusuna gülümseyerek, "İşbirliği yapacağımız günleri özlüyoruz" sözleriyle yanıt verdi.



‘Sporcu tarama merkezleri düşünüyoruz’



Hakkâri Üniversitesi çocukların topluma kazandırılması için de proje geliştiriyor. Belenli, "Sporcu tarama merkezi düşünüyoruz. Ankara Üniversitesi yardım edecek. Ama mekan problemi var. Ankara'dan hocalar gelecek, çocukları tarayacak. O çocukların hangi spor dallarına uygun olduğu tespit edilecek. Arkasından da o çocuklar arasından yetenekleri üstün olanlar yönlendirilecek" dedi.



Projeye MEB, Gençlik ve Spor Müdürlüğü de destek verecek. Gelecek yıl uygulamaya geçilecek.