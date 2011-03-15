T24 LogoT24 Logo
Dünya

OXFORD VE CAMBRIDGE'DE OKUMANIN BEDELİ LONDRA (A.A)

15 Mart 2011 23:00

-OXFORD VE CAMBRIDGE'DE OKUMANIN BEDELİ LONDRA (A.A) - 15.03.2011 - Dünyanın en saygın üniversitelerinden Oxford ve Cambridge Üniversiteleri, yıllık öğrenim harçlarını 9 bin sterline (yaklaşık 22,5 bin TL) yükseltmeyi planlıyor. İngiliz basını ancak her iki üniversitenin de yılda 25 bin sterlinden az kazanan öğrencilerin ailelerine indirim yapacağını bildiriyor.  Böylece, her iki üniversite de 2012 yılından itibaren öğrencilerinden 9 bin sterlin alarak en yüksek ücretlendirmeyi yapacak.  İngiliz Parlamentosu geçen yıl Aralık ayında, hükümetin üniversite harçlarının artırılmasına ilişkin teklifini kabul etmişti. Yeni uygulamayla ülkede yıllık 3 bin 290 sterlin olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline kadar yükseltilecek. Karar, ülkede birçok şehirde protestolara neden olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24