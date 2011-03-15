-OXFORD VE CAMBRIDGE'DE OKUMANIN BEDELİ LONDRA (A.A) - 15.03.2011 - Dünyanın en saygın üniversitelerinden Oxford ve Cambridge Üniversiteleri, yıllık öğrenim harçlarını 9 bin sterline (yaklaşık 22,5 bin TL) yükseltmeyi planlıyor. İngiliz basını ancak her iki üniversitenin de yılda 25 bin sterlinden az kazanan öğrencilerin ailelerine indirim yapacağını bildiriyor. Böylece, her iki üniversite de 2012 yılından itibaren öğrencilerinden 9 bin sterlin alarak en yüksek ücretlendirmeyi yapacak. İngiliz Parlamentosu geçen yıl Aralık ayında, hükümetin üniversite harçlarının artırılmasına ilişkin teklifini kabul etmişti. Yeni uygulamayla ülkede yıllık 3 bin 290 sterlin olan yüksek öğrenim harçları, 2012'den itibaren yıllık 9 bin sterline kadar yükseltilecek. Karar, ülkede birçok şehirde protestolara neden olmuştu.