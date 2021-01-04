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Koronavirüs

Oxford ve AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısı dünyada ilk olarak 82 yaşındaki bir diyaliz hastasına uygulandı

04 Ocak 2021 12:54

Britanya’da acil kullanım onayı alan Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği Koronavirüs aşısı dünyada ilk kez 82 yaşında Brian Pinker isimli diyaliz hastasına uygulandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’da Pfizer ve BioNTech’in Koronavirüs aşısının ardından Oxford ve AstraZeneca’nın aşısı da uygulanmaya başladı.

82 yaşındaki diyaliz hastası Brian Pinker, aşının dünyada uygulandığı ilk kişi oldu. Pinker aşının ardından şunları söyledi “Bugün Covid aşısı olduğum için çok mutluyum ve bu aşı Oxford’da üretildiği için çok gururluyum. Şimdi eşimle 48’inci evlilik yıldönümünü kutlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

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