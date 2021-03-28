Oxford Üniversitesi, Koronavirüs aşısının burun spreyi versiyonu için çalışmalara başladı

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca, geliştirdikleri Koronavirüs aşısının burun spreyi versiyonu için testlere başladı. Söz konusu burun spreyinin geliştirilmesi durumunda Koronavirüs aşılarının çok daha hızlı uygulanabileceği belirtildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar, Koronavirüs aşısının burun spreyi versiyonu için erken aşama denemeleri için katılımcı arayışına başladı. Gelecek hafta başlayabilecek olan erken aşama denemelerinin dört ay sürmesi bekleniyor.

Faz 1 olarak bilinen aşamada, aşının güvenliği test edilecek. Gelecek fazlarda ise aşının etkililik oranına bakılacak.

FT'nin aktardığına göre, Oxford Üniversitesi Faz 1 aşaması için 30 sağlıklı yetişkin arıyor. 30 kişiye de uygulanacak aşıdan sonra katılımcıların bir bölümüne bir doz daha uygulanacak.

Burundan yapılan Koronavirüs aşısının daha erişilebilir ve hızlı olması bekleniyor.