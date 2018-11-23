Oxford Üniversitesi Doğu Çin'de bir araştırma merkezi açtı

İstanbul, 23 Kasım (DHA) - Oxford Üniversitesi\'nin ilk denizaşırı fizik ve mühendislik araştırma merkezini Doğu Çin\'in Jiangsu Eyaleti\'nde açıldı.

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Çin’in Suzhou kentinin Suzhou Endüstri Parkında Oxford-Suzhou Centre for Advanced Research (OSCAR) (İleri Araştırma Merkezi) açıldı.

Oxford Üniversitesi\'nin websitesine göre merkez, parkın bağışları sayesinde kuruldu.

Merkezde öncelikli araştırma programları uygulamalar eşliğinde Oxford\'un mühendislik, fizik, kimya ve malzeme bölümlerinden gruplar tarafından yönetilecek.

Merkezdeki projeleri yönetmek için Oxford\'dan seçilen 12 akademisyen Suzhou\'da her yıl iki ay çalışacaklar.

Oxford\'un rektör yardımcısı Louise Richardson Çin ile işbirliğinin heyecan verici bir fırsat sağladığını ve yenilikçi ve ufuk açıcı alanlarda daha büyük başarılar beklediğini belirtti.