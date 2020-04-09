T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı sonbaharda hazır olabilir

09 Nisan 2020 20:38

İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi ekibi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının 6 ay içinde hazır olabileceğini duyurdu. Araştırmacılar, 18 ve 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu ve eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanabileceğini açıkladı.

Türkiye dahil 200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip Koronavirüs nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 90 bini aştı, vaka sayısı ise 1 milyon 520 binin üzerine yükseldi. Pek çok ülkede virüsü yayılmaya yönelik sıkı önlemler uygulanırken bilim insanları Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını hızlandırıyor.

İngiltere’de Covid-19’a karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan ekip 6 ay içinde aşıyı geliştirebileceklerini duyurdu.

"Aşı, eylül ayında dağıtılabilir"

NTV'nin aktardığına göre; The Telegraph gazetesine konuşan araştırmacalar, “İnsan testlerinin üçüncü aşamasının ardından aşının etkinliği ve büyük dozlarda üretim yapılabilme kapasitesi hakkında sonuçlara sahip olacağız. En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

covid-19koronavirüskoronavirüs aşıOxford Üniversitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24