"İklim değişikliğinden dolayı 2050'ye kadar yarım milyon insan ölecek"

Oxford Üniversitesi’nin “Gıdanın Geleceği” adlı raporuna göre 2050’ye kadar en az 500 bin insan ısınan hava ve gıda alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle hayatını kaybedecek.

İngiltere’nin prestijli sağlık dergisi The Lancet’te yayınlanan raporda gıda ürünlerine ulaşımın kişi başına yüzde 3,2 azalacağı belirtildi. Giderek azalan sebze ve meyve tüketimi de vücutta değişimlere yol açarak kalp krizi ve kanser riskini artıracak.

Risk devam ediyor

Rapora göre gıda arzındaki düşüş en fazla batı Pasifik, Çin ve Hindistan’ın da dâhil olduğu güneydoğu Asya bölgelerini etkileyecek. Uzmanlar ayrıca, Yunanistan ve İtalya’nın da tehlikede olduğunu belirtti.

Araştırmanın başkanlığını yürüten Marco Springmann, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada en iyi senaryoda bile iklim değişikliğinin yaşam süresine etkisinin olumsuz olacağını vurguladı. Springmann, “Uyum sürecine yönelik çabalar hızlandırılmalı” diye konuştu.

2015, hem dünyanın gördüğü en sıcak yıl hem de 40’a yakın dünya liderinin bir araya gelerek giderek büyüyen küresel ısınma tehdidine karşı (sıcaklık artışını 2 derecede sınırlamak başta olmak üzere) bir dizi önleme imza attığı yıl oldu.

13,5 trilyon dolar gibi bir meblağ, ormansızlaştırmayı engellemek, fosil yakıt kullanımını azaltmak, temiz enerjiye geçmek gibi işlemlere harcanmak için ayrılmışken, bilim adamları insan ırkının karşı karşıya olduğu tehditlerle ilgili uyarmaya devam ediyor.