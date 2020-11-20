Oxford: Koronavirüs'e yakalananların çoğu en az altı ay bağışıklığa sahip oluyor

İngiltere’de yayımlanan yeni bir araştırma, Koronavirüs'e yakalanan kişilerden önemli bir kısmının en az altı ay boyunca bağışıklığa sahip olabileceğini ortaya koydu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Oxford Üniversitesi ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Oxford Üniversite Hastaneleri Vakfı Tröstü’nden araştırmacılar, geçmişte Covid-19 geçirmiş ve SARS-Cov-2 antikorlarına sahip sağlık çalışanlarının hiçbirinin tekrar Covid-19 semptomu göstermediğini buldu. 12 bin 180 sağlık çalışanı üzerinde yapılan araştırmada antikor sahibi 1.246 sağlık çalışanının hiçbiri tekrar hastalık belirtisi göstermedi.

Oxford Üniversitesi Toplum Sağlığı Bölümü’nden Prof. David Eyre, “Bu çok iyi bir haber. Artık emin olabiliriz ki Covid-19 geçirenlerin en azından çoğu, en azından kısa vadede Koronavirüs'e bağışıklık kazanıyor” dedi.

Araştırmacılar, bu bağışıklığın ne kadar sürdüğünü anlamak için sağlık çalışanlarını gözlemeye devam ediyor.