Türkiye, Oxford Economics'in Sefalet Endeksi'nde gelişmekte olan ülkeler arasında ikinci sıraya tırmandı

Oxford Economics'in enflasyon ve işsizliği baz aldığı Sefalet Endeksi raporunda Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında Güney Afrika'nın arkasından ikinci oldu.

Sözcü gazetesinden Nuray Tarhan'ın haberine göre Raporda 17 günlük tam kapanmanın Türkiye'nin ekonomik göstergelerini daha da bozacağına işaret edildi.

Yapılan ankette katılımcıların yüzde 60'ının ekonominin daha da kötüye gideceğini öngördüklerine belirtilen raporda, “Tam kapanmanın Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının ve iş gücünün yüzde 60'ını temsil eden hizmet sektörüne olumsuz etkisi endişeleri daha da artırdı. İşten çıkarma yasağı ve haziran sonuna kadar sürecek olan kısa çalışma ödeneğine rağmen başta turizm olmak üzere istihdam daha da azalacak” denildi.