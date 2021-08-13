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Ekonomi

Oxford Economics: Merkez Bankası'ndan dördüncü çeyrekten önce faiz indirimi beklemiyoruz

13 Ağustos 2021 15:05

Oxford Economics tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de 4. çeyrekten önce faiz indiriminin muhtemel olmadığı belirtildi.

Foreks'in aktardığına göre Kuruluş tarafından hazırlanan raporda TCMB'nin faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 19,0'da bıraktığı hatırlatıldı. "TCMB'nin faiz indirimi için 4. çeyreğe kadar beklemesi gerekeceğini düşünüyoruz" denildi.

TCMB faiz kararının piyasa beklentisi ve Oxford Economics tahminleri ile uyumlu olduğunu vurgulayan kuruluş, "Yönlendirmede Kasım ayından önce faiz indirimine işaret eden bir bulgu yer almadı" yorumu yaptı.

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