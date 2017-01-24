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Ekonomi

Oxford Economics: En riskli gelişen ülkeler Türkiye ve Güney Afrika

Knapp: Ekonomik ve enflasyon büyüme görünümlerinin ters yönlü olması, Türkiye ekonomisine zarar veriyor

24 Ocak 2017 17:12

Oxford Economics ekonomisti Simon Knapp 13 gelişmekte olan ülke ekonomisini sıraladığı araştırma raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Oxford Economics'e göre, 13 gelişmekte olan ülke ekonomisi arasında en riskli iki ekonomi Türkiye ve Güney Afrika.

Simon Knapp, ekonomik büyüme ve enflasyon büyüme görünümlerinin ters yönlü olmasının Türkiye ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Knapp, Güney Afrika ekonomisinin "zayıf" dış finansman pozisyonu ve zayıf ekonomisi nedeniyle "oldukça savunmasız" konumda bulunduğunu ifade etti.

Oxford Economics raporunda Güney Kore ve Tayland listedeki ülkeler arasında en güvenli ekonomiler olarak ön plana çıkarılırken, Çin'in sıralamadaki yeri yavaşlayan ekonomik büyüme rakamına paralel olarak geriledi.

Knapp, Brezilya'da büyümenin toparlanacağı ve enflasyonun yavaşlayacağına ilişkin beklentilerin Brezilya'nın üst sıralara yükselmesinde etkili olduğunu söyledi.

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 *Bu makale Bloomberght.com editörleri tarafından çevrilmiştir.

 

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