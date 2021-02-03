Oxford/AstraZeneca aşısının tek dozda yaklaşık 12 hafta boyunca yüzde 76 koruma sağladığı açıklandı

Oxford Ünivesitesi'nin geliştirdiği ve AstraZeneca'nın ürettiği yeni tip Koronavirüs aşısının tek dozda yaklaşık 3 ay boyunca %76 koruma sağladığı açıklandı.

Gerçekleştirilen üç deneme fazından elde edilen verilere göre aşının tek dozu, bu süre içerisinde bulaş riskini de %67 düşürüyor.

Bu bulguların hala The Lancet tarafından inceleme altında olduğu belirtildi.

Bu bulgular, Britanya hükûmetinin AstraZeneca aşılarının ilk dozu ile ikinci dozu arasına yaklaşık 12 haftalık bir ara koyma planını haklı çıkarır nitelikte

18 ile 55 yaş arasındaki gönüllülerde ikinci dozun daha geç yapılmasının bağışıklığı artırdığı görüldü. Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen bilimsel makaleye göre ikinci doz 12 haftadan sonra yapıldığında aşının etkinliği yüzde 82,4'e çıkıyor. İkinci doz 6 haftadan kısa sürede yapıldığında ise yüzde 54,9'a düşüyor.