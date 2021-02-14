Oxford/AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde test süreci başlıyor

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Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısının çocuklarda etkili olup olmadığını belirleyecek testlere bu ay başlayanacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği ChAdOx1 nCoV-19 isimli Covid-19 aşısının 6-17 yaş arası çocuklarda etkili olup olmadığı 300 gönüllüden oluşan bir süreçle belirlenecek.

Britanya'da çocuk doktorlarından oluşan kurum Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji, Covid-19'un çocuklarda ağır yastalık ya da ölüme neden olmasının az görüldüğünü açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada "Kanıtlar açık bir şekilde görülüyor ki çocuklarda Covid-19, yaşlılara oranla düşük bir risk oluşturuyor. Çocukların enfekte olma oranının da düşük olduğuna dair kanıt var" ifadeleri yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyantlara karşı daha az etkili olsa da AstraZeneca aşısının kullanılmasını önermiş ve aşının 65 yaş üzeri kişilerde de kullanılabileceğini kaydetmişti.