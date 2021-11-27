Oxford Aşı Grubu Direktörü: Gerekirse Omicron varyantına karşı çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilebilir

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AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin Koronavirüs aşısının geliştirilme sürecine liderlik eden isimlerden Prof. Andrew Pollard, gerektiği takdirde Omicron varyantına karşı çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilebileceğini ifade etti.

Mevcut aşıların da Omicron varyantına karşı koruma sağlayacağını düşündüğünü belirten Pollard, bunu önümüzdeki haftalarda daha çok araştırma yapıldığında kesin olarak bilineceğini ifade etti.

BBC Radio'ya konuşan Pollard, "Aşılı bir popülasyonda Delta varyantında olduğu gibi pandeminin sıfırdan başlama olasılığı çok çok düşük" dedi.

Pollard, gerektiği takdirde Omicron varyantına karşı çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilebileceğini de ifade etti.