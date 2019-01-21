Oxfoam raporu: Zengin ve fakir arasındaki uçurum büyüyor

İngiliz yardım kuruluşu Oxfoam’ın raporuna göre zengin ve fakir arasındaki uçurum büyüyor. Oxfoam direktörü Winnie Byanyima yaptığı açıklamada yükü fakirlerin omuzlarına yıkan vergi sistemleri ve yetersiz sosyal hizmetlerin bu uçurumu artırdığını ve küresel öfkeyi körüklediğini ifade etti.

Reuters’da yer alan habere göre, Oxfoam, yeni raporunda geçen sene, her iki günde bir yeni bir milyonerin ortaya çıktığını gösterdi. Aynı zamanda dünya nüfusunun en fakir yarısının varlıkları ise yüzde 11 oranında düşüş yaşadı.

Rapor aynı zamanda hükümetlerin sosyal hizmetlere git gide daha az ödenek ayırdığına dikkat çekti. Oxfoam yöneticilerinden Winnie Byanmiya, “Fakir insanlar, vergi yükü ve yetersiz sosyal hizmetler sebebiyle git gide daha da zorlanıyor” dedi.

Rapora göre en zengin 26 kişinin serveti dünya üzerindeki 3.8 milyar insanın servetine denk düşüyor. Ayrıca zenginler 2018 yılında servetini 900 milyar dolar artırdı.