Oxfam uyardı: Yıl sonuna kadar 250 milyon insan daha aşırı yoksulluğa sürüklenebilir

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rusya’nın Ukrayna işgali, Covid-19 pandemisinin süren etkisi ve artan küresel eşitsizlik karşısında bu yıl 250 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, savaşın en yoksul insanlar için etkisinin altını çizen Oxfam, 20 yıllık gelişmelerin piyasaların sarsılmasına neden olması gerekçesiyle tehlike altında olduğunu söyledi.

Oxfam, Britanya, Fransa, Almanya ve İspanya’nın nüfuslarının toplamı kadar, 263 milyon insanın bu yıl aşırı yoksulluğa sürüklenebileceğini söyledi.

Oxfam, bu yılın sonuna kadar 860 milyon insanın, günlük 1.90 doların altında yani aşırı yoksulluk içinde yaşayabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler, geçen hafta küresel gıda fiyatlarının son zamanların en yüksek noktasına geldiğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş buğday, mısır ve sebze yağı fiyatlarını artırdı.

Oxfam tüketici harcamaları için gıda fiyatlarının zengin ülkelerde yüzde 17 oranında, Sahra Altı Afrika’da ise yüzde 40 oranında arttığını söyledi.

Oxfam’ın “Önce Kriz, sonra Felaket” başlıklı raporu, düşük gelirli ülkelerdeki hükûmetlerin kredi verenlere borçlarını ödemek için ve gıda ve yakıt tedarik edebilmek için kamu harcamalarını kısmak zorunda kalabileceklerini söyledi. Rapor, en yoksul ülkelerin bu yıl ödemeleri gereken toplam 43 milyar dolar borçları olduğunun altını çizdi.