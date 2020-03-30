Oxfam: Milyonlarca ölümü engellemek için 160 milyar dolarlık küresel pakete ihtiyaç var

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs kaynaklı milyonlarca ölümü engellemek için 160 milyar dolarlık küresel bir paket hazırlanması çağrısında bulundu.

Oxfam bu paranın yoksul ülkelerin borçlarının silinmesiyle Küresel Sağlık ve Acil Müdahale Planı için harcanmasını talep etti.

Oxfam’a göre salgın dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerine sahip zengin ülkelerde bile büyük acılara yol açarken dünyanın en yoksul ülkelerinde daha büyük sorunlar yaşanacak.

Örgüt gelişmekte olan ülkelerde 3 milyar kişinin temiz suya erişimi olmadığını, çok daha fazlasının da sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını ve sosyal izolasyonun mümkün olmadığı kalabalık gecekondu mahallelerinde yaşadığını hatırlattı ve ekledi:

“Acil, iddialı ve tarihi bir eylem planı hazırlanmazsa 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük insani krizle karşı karşıya kalabiliriz.”

Oxfam’a göre en yoksul 85 ülkede sağlık sistemlerine ayrılan paranın iki katına çıkarılmasının maliyeti 159,5 milyar dolar. Bu, ABD’nin koronavirüs önlem paketinin yüzde 10’undan daha düşük bir miktar.