Oxfam: Küresel varlığın yüzde 82'si en zengin yüzde 1.0'in

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olan Oxfam International\'ın açıkladığı son veriler, 2017 yılında küresel değerlerin yüzde 82\'sinin dünyanın en zengin yüzde 1.0\'lik bölümünün varlığına katıldığını ve dünya nüfusunun yarısına karşılık gelen en yoksul kesiminin varlıklarında ise \"herhangi bir artış olmadığını\" gösterdi.

Oxfam\'ın verilerine göre, 2017 yılında yapılan hesaplamalar, dünyanın en zengin sekiz bireyinin varlıklarının toplamının, dünya nüfusunun yarısına karşılık gelen \"en yoksul kesimi\"nin varlıklarının toplamına eşit düzeydeydi. Yardım kuruluşu, bu yıl aynı analizi farklı bir hesaplama yöntemiyle yaptı ve dünyanın en yoksul yüzde 50\'lik kesiminin varlıkları kadar varlığa sahip olan en zengin sayısını 42 olarak buldu. Oxfam\'ın, aynı yöntemle revize ettiği 2017 verilerine göre de, \"sekiz kişi\" olarak belirlenen \"en zengin\" sayısının 61 olduğu görüldü.

Bu hesaplama yöntemine göre, dünyanın en yoksul yüzde 50\'lik bölümünün varlıkları toplamına sahip olan kişi sayısı 2017 yılında 61 düzeyindeyken, bu yıl bu \"en zengin 42 kişi\" olarak belirlendi.

Açıklanan verilere göre, küresel servetin küçük bir azınlığa ait olmaya devam ederek, dünyanın en zenginleri ile dünyanın geri kalanı arasındaki uçurumun derinleştiğine ve \"artan eşitsizlik\" trendinin devam ettiğine dikkat çeken Oxfam CEO\'su Mark Goldring, raporun \"ulaşılabilen en iyi verilere\" dayandırılması nedeniyle sürekli revize edildiğini vurguladı.

Goldring, \"Bu duruma nasıl bakarsanız bakın, bu rapor kabul edilemez bir eşitsizlik olduğunu gösteriyor\" diye ekledi.