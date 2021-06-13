Owen Hurcum, "ilk non-binary belediye başkanı" olarak tarihe geçti

Owen Hurcum, bu yılki yerel ve belediye başkanlığı seçimlerinde, dünyadaki ilk non-binary* belediye başkanı olarak tarihe geçti. ABD'nin Maine eyaletine bağlı Penobscot ilçesinin merkezi şehri Bangor'a belediye başkanı olan Hurcum, şehrini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

The Guardian'ın haberine göre; Hurcum, Londra'daki Harrow'dan beş yıl önce Bangor'a taşındı, ancak Londra'da büyürken kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

"Londra'da asla kendim olamadım, 12 yaşlarındayken LGBTQ+ olduğumu biliyordum. Herkesten umutsuzca sakladım. Londra'da kendimi güvende hissetmiyordum. Sadece Bangor'a geldiğimde kendim olmanın rahatlığını yaşadım."

Bangor Üniversitesi'nde arkeoloji yüksek lisans öğrencisi olan Owen Hurcum, "Non-binary olduğumu anlamam için bana güven ve destek veren Bangor halkıydı. Bangor kendimi kucaklamama izin veren bir yer ve o şehre çok şey borçluyum.” dedi.

Yerel siyasete ve Bangor'u tanıtmaya odaklanan Hurcum, "Llandudno keçileriyle ünlü olabildiyse, Bangor'un da tavus kuşlarıyla ünlü olmasını isterim. Dağlarınız var, Galler'deki en eski şehre sahibiz. Küçük sahil patikalarımız ve şehir merkezinden üç dakika uzaklıkta inişli çıkışlı tepelerimiz var. Bence herkes en az bir kez Bangor'a gelmeli ve bunu deneyimlemeli." ifadesini kullandı.

*Non-binary: “İki şeyden oluşmayan, iki şeye işaret etmeyen ve iki şeyden ibaret olmayan” anlamına gelen “non-binary” sözcüğü, cinsiyet kimliğini ikili cinsiyet rejiminin sunduğu kadın ve erkek kategorilerinin içinde tanımlamayan insanları kapsayan bir şemsiye terimdir. (Kaynak: Kaos GL, LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü)