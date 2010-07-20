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ÖVÜNÇ MADALYASINI 13 YIL SONRA ALACAK  RİZE (A.A)

20 Temmuz 2010 16:47

-ÖVÜNÇ MADALYASINI 13 YIL SONRA ALACAK  RİZE (A.A) - 20.07.2010 - Deniz Piyade Er Hızır Ali Mavdar'a, devlet övünç madalyası verileceği bildirildi. Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mavdar'ın vatani görevini yapmakta iken yararlık gösterdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek, görevi esnasında malul kalmış olup, kendisinin devlet övünç madalyası ile ödüllendirilmesine karar verilmiştir.'' Açıklamada, Mavdar'ın devlet övünç madalyasını 27 Temmuz Salı günü İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle alacağı kaydedildi. Mavdar, 1997 yılında Kuzey Irak'ta katıldığı bir operasyonda yaralanmıştı.

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