OVMP / Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ye oranı 2019'da yüzde 1.8

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Orta Vadeli Mali Plan\'a (2019-2021 - OVMP) göre, merkezi yönetim bütçe açığının, gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2019 yılında yüzde 1.8 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan OVMP yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete\'de yayımlandı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranının;

- 2019 yılında yüzde 1.8,

- 2020 yılında yüzde 1.9 olarak gerçekleşeceği,

- 2021 yılında ise yüzde 1.7’ye düşeceği öngörüldü.

OVMP döneminde, faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranının;

- 2019 yılında yüzde 0.8,

- 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla yüzde 1.0 ve yüzde 1.3 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Merkezi yönetim bütçe açığı;

- 2019\'da 90.62 milyar lira,

- 2020\'de 98.11 milyar lira,

- 2021\'de 97.01 milyar lira olarak hedeflendi.

Faiz dışı fazla hedefi gelecek yıl 36.7 milyar lira, 2020\'de 49.6 milyar lira ve 2021\'de 74.35 milyar lira olarak belirlendi. (Tablo)