Ovit Dağı'nda mahsur kalanlara ulaşıldı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ovit Dağı'nda mahsur kalan 18 kişiye kurtarma ekibinin ulaştığını, hepsinin sağlık durumu ve morallerinin iyi olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, saat 00.30 itibariyle 2 kişilik kurtarma ekibinin mahsur kalan sürücü ile 17 yolcuya ulaştığını belirterek, ''Hepsinin sağlık durumu ve moralleri iyi. Şimdi onları nasıl alacağımızı değerlendireceğiz'' dedi.

Yol açma çalışmalarının uzun sürebileceğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

''Ulaşan dağcı arkadaşlar ve şoförle görüştük. Durumları gayet iyi. Ulaşan ekibin yanında yiyecek olarak çok şey yok, ancak arkalarından giden ekip yiyecek ve teçhizat götürecek. Eğer şimdi alabilirsek şimdi alacağız, ama alamazsak şartlar iyileşince alacağız, ama öncelikle hemen almak istiyoruz. Onun koordinesini yapıyoruz. Öncelikle ihtiyaçlarını gidermeyi planlıyoruz. Onu helikopter ile yol açma ekibiyle koordine ediyoruz. Hangisi uygun olursa o şekilde almayı planlıyoruz.''