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Yaşam

OVİT DAĞI YOLU ULAŞIMA AÇILDI RİZE (A.A)

03 Mayıs 2011 14:10

-OVİT DAĞI YOLU ULAŞIMA AÇILDI RİZE (A.A) - 03.05.2011 - Yaklaşık 20 gün önce çığ nedeniyle araç içerisinde vatandaşların mahsur kalmalarının ardından ulaşıma kapatılan Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı mevkisi, ulaşıma açıldı. Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, açıklamada, kar ve tipi nedeniyle Ocak ayının sonlarında kapanan Rize-Erzurum karayolunun İkizdere-İspir arasında bulunan 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı Dağı mevkisinin, Karayolları İkizdere Şantiyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu nisan ayı başlarında tek şeritten ulaşıma açıldığını belirtti. Yolun ulaşıma açılmasının ardından 12 Nisan'da Ovit Dağı Üçoluklu Çeşme mevkisinde çığ nedeniyle 2 kamyon, 1 otomobil ve 1 midibüste 16 kişinin mahsur kaldığını, yapılan kurtarma çalışmaları sonucu mahsur kalanlarının kurtarıldıklarını anımsatan Hacımüftüoğlu, olayın ardından yolun ulaşıma kapatıldığını ifade etti. Hacımüftüoğlu, hava şartlarının düzelmesi ve çığ riskinin ortadan kalkması sonucu yolun tekrar ulaşıma açıldığını kaydetti.

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